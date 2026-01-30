Niente Fiorentina per Diogo Leite: la Lazio dice addio a Romagnoli (stavolta davvero) e trova il sostituto

La Fiorentina, in queste ultime ore di mercato, va alla ricerca anche di un difensore. Tra gli obiettivi, dall'inizio di questa cessione, c'è anche Diogo Leite, centrale portoghese di proprietà dell'Union Berlino. Ma è un nome da depennare dalla lista.

Diogo Leite, niente Fiorentina: tutto fatto con un altro club di Serie A

In casa Lazio, infatti, stavolta sembra davvero fatta per la cessione di Alessio Romagnoli. Dopo giorni molto frenetici di indecisione, l'esclusione dai convocati di Sarri per la gara di stasera contro il Genoa è un segnale chiaro. Come riporta Lalaziosiamonoi.it, infatti, Romagnoli partirà domattina quando i biancocelesti chiuderanno l'affare con l'Al-Sadd, in Qatar.

Va alla Lazio a sostituire Romagnoli

La Lazio avrebbe già trovato il suo sostituto, che è proprio Diogo Leite. Il portoghese è il primo della lista di mercato per prendere il posto dell'ormai ex capitano: affare da circa 2,5 milioni di euro con l'Union Berlino. I club sarebbero già agli ultimi dettagli.