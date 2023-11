I convocati del Bologna: Thiago Motta ritrova un ex viola ma perde un centrocampista

Pochi minuti fa, al termine della sessione di rifinitura all interno del centro sportivo Niccolò Galli, l’allenatore del Bologna Thiago Motta ha reso nota la lista ufficiale dei convocati rossoblu in vista del derby di domani contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

All’assenza del lungodegente Soumaoro, che resterà fuori per almeno altri 2 mesi, si aggiungono quella di El Azzouzi e quella di last minute all’ex AZ Karlsson. Le liete notizie arrivano per quello che riguarda il reparto difensivo: dopo due settimane il tecnico brasiliano recupera l’ex viola De Silvestri.

Questo l’elenco dei convocati pubblicato dal club felsineo sul proprio sito ufficiale:

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Bonifazi, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Kristiansen, Lucumi, Lykogiannis, Posch.

Centrocampisti: Aebischer, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Urbanski.

Attaccanti: Ndoye, Orsolini, Saelemaekers, Van Hooijdonk, Zirkzee.