Uno stop forzato, ma incredibilmente necessario. La duplice occasione per Gosens e Fortini

Il comunicato della Fiorentina sulle condizioni di Robin Gosens ha confermato quanto visto nelle ultime settimane, se non mesi: il tedesco ha attraversato un comprensibile calo nelle prestazioni, sia a livello di gioco che di fisicità, e adesso dovrà guardare i suoi compagni dalla tribuna per circa 2-3 settimane a causa di una lesione di primo grado al retto femorale. Ma non è necessariamente una pessima notizia, visto il momento.

Una pausa forzata, ma necessaria

Sarebbe ridondante ripetere ancora una volta quanto è fondamentale Gosens per la Fiorentina: in campo e fuori, il tedesco rappresenta un leader indiscutibile al quale spesso la squadra si è appoggiata per fargli fare da portavoce. Un bagaglio di esperienza importante, tra Atalanta e Inter, fa di lui un potenziale candidato alla fascia da capitano. Tuttavia, il suo calo di rendimento aveva delineato il bisogno di una pausa e questa potrebbe essere l'occasione giusta per recuperare al 100%, mentalmente e fisicamente.

E Fortini scalpita

Non solo, questo apre le porte alla potenziale esplosione di Fortini, suo giovane vice. Il classe 2006 ha sempre ben figurato quando è sceso in campo e, Parisi permettendo, potrà fare le veci del tedesco in partite non impossibili sulla carta (Lecce, Mainz, Genoa), ma dall'importanza inestimabile per la stagione della Fiorentina. Una chiamata alle armi che lo formerà velocemente: la palla passa a lui, ma l'occasione è veramente ghiotta.