Le speranze di Palladino riposte in Cataldi: c'è il centrocampo magia da riformare ma la gestione di Sottil e Bove dà altre indicazioni

L'assetto perfetto era stato trovato con il trio Cataldi-Adli-Bove e l'ex giallorosso in particolare in una posizione molto fluida, da esterno alto sui generis. Poi il problema al polpaccio del regista scuola Lazio, e anche qualche acciacco di Adli, hanno fatto saltare il banco. Scrive La Nazione che la speranza di Palladino è proprio quella di ritrovare Cataldi per la gara di domani con il Verona.

Allo stesso tempo però le indicazioni sembrano altre, perché Sottil ad esempio è stato risparmiato a Cipro ed è probabile che torni titolare proprio da esterno a sinistra. Con il conseguente ritorno di Bove in mediana e l'esclusione quindi di uno degli altri due titolarissimi.