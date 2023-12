Non bastavano i fatti per zittire le critiche? Sottil come Jovic, quando la storia non insegna niente

Cosa rimane della bella vittoria per 3-0 sulla Salernitana? A molti verrà subito in mente l’eurogol di Sottil, che tirato fuori dal cilindro un capolavoro di balistica e tecnica. Una rete incredibile frutto delle innate doti del ragazzo cresciuto nelle giovanili della Fiorentina. Una conclusione improvvisa che ha lasciato spiazzati i difensori granata e a bocca aperta i tifosi viola. Però, c’è un però.

Una reazione che si poteva evitare

Sì, perché nonostante la meraviglia del numero 7, poi è arrivata anche una reazione che non è stata – giustamente – digerita dai presenti e non del Franchi. Un dito sulla bocca come a mettere a tacere le critiche sul proprio conto: un gesto evitabilissimo che ha macchiato la domenica da gol + assist di Sottil Jr.

Il precedente con Jovic

Un gesto che a qualcuno avrà ricordato quello che fece anche Luka Jovic, un altro giocatore (ex ormai) spesso al centro della critica locale. In quel caso (il gol del momentaneo pari all’Inter), il destino non fu nemmeno dalla sua parte, visto che poco dopo vide vanificare il suo centro dal rocambolesco 4-3 dei nerazzurri. Storie del passato che ci ricordano però di una grande verità: i tifosi pagano - indirettamente, ma comunque è così - i calciatori della propria squadra del cuore. Motivo per cui quest’ultimi dovrebbero portare rispetto per chi compie dei sacrifici per andare a vederli. Retorica populista? Ogni tanto vediamola anche dalla parte dei tifosi!

“Ma non ti bastava il gol?”

Questo gesto che ha macchiato - si ribadisce - la “fedina” di Sottil non lo mette di certo nelle grazie del pubblico fiorentino, consapevole delle qualità del ragazzo, ma anche delle sue insofferenze. La parabola di Jovic a Firenze sembra non aver insegnato nulla a Sottil, che adesso dovrà confermarsi sul campo dopo la prima, buona, partita stagionale (arrivata dopo quattro mesi dal suo inizio). Ma non bastavano i fatti, ergo il bellissimo gol, caro Riccardo, per zittire le lunghe lingue?