Sirene qatariote per Martinez Quarta? L'ex Fiorentina potrebbe lasciare il River Plate, ma...

Il difensore argentino Lucas Martinez Quarta ha lasciato la Fiorentina ormai un anno e mezzo fa. La destinazione è la stessa dalla quale era partito qualche anno prima, il suo River Plate.

Viaggio in Qatar per un ex viola?

Tuttora il Chino gioca lì, nella sua squadra, che non sta attraversando un momento semplicissimo. Ci sono alcuni club, tuttavia, attirati dall'ipotesi di aggiudicarsi il classe '96.

Quarta può lasciare il suo River?

Secondo quanto riportato dal giornalista German Garcia Grova, è arrivata un'offerta dall'Al-Sadd -club qatariota- per Martinez Quarta. Sarebbe un prestito con obbligo di riscatto condizionato, fissato a 5 milioni di dollari americani. Il River sembra contrariato all'idea di vederlo.