Colpo di scena Pezzella: arriva il termine del rapporto col River Plate per l'ex viola

Il Club Atlético River Plate e Germán Pezzella hanno concordato di terminare il contratto. Colpo di scena nel rapporto tra la società argentina e l'ex difensore (e capitano) della Fiorentina.



Esploso nelle giovanili del River, Pezzella ha vinto cinque titoli indossando i colori biancorossi in due fasi ed è diventato anche un campione del mondo nel corso della sua carriera.



Nell'annunciare la fine dell'avventura insieme il “River Plate lo ringrazia per la sua dedizione e augura a Germán il meglio nella sua prossima fase”.