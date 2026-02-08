Pezzella e Quarta tornano in Viola: ecco la nuova maglia del River Plate - FOTO

Un club storico argentino vestirà di Viola la prossima stagione. La terza maglia del River Plate 2026 sarà infatti prevalentemente viola con una fascia rossa e un bordo bianco sulla sinistra, così afferma Footy Headlines.

Un omaggio ad Ángel Labruna

ll design a strisce bianche e rosse si ispira diffatti alla cravatta indossata da Ángel Labruna quando era allenatore del River Plate, rendendo così omaggio al leggendario giocatore e tecnico. E a vestirla saranno anche i due ex Fiorentina, German Pezzella e Lucas Martinez Quarta.

La nuova maglia viola del River Plate (fonte: Footy Headlines)

Ritorno al Viola

La terza maglia segna il ritorno del viola per il River Plate, un colore già utilizzato in passato e accolto con moderato entusiasmo dai tifosi; uscirà in questo mese, a febbraio, fra pochi giorni. La terza maglia Adidas del River Plate 2026 segna il ritorno al viola, un colore già apparso in due delle divise alternative del club. Il club aveva maglie viola sia nella stagione 2008-09 (terza maglia) che nella stagione 2018-19 (seconda maglia).