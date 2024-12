Pezzella: "Volevo tornare al River Plate ma mi ero arreso, ora sono qui grazie a Gallardo e al Betis. Futuro da allenatore? Mi piacerebbe"

Il difensore del River Plate ed ex Fiorentina German Pezzella è intervenuto a Infobae.com parlando del suo ritorno in Argentina: “L'interesse per il mio ritorno qui era forte da diversi mesi, io già pregustavo questo momento. ‘Voglio tornare’, me l'ero detto più volte, ma è stata lunga. Ho voluto comunque trattare al meglio il Betis, un club che mi ha rispettato. Ero in Argentina ma sarei tornato in Spagna tre giorni dopo, avevo un volo fissato e ormai ero arresto al non chiudere il trasferimento. C'erano delle condizioni da soddisfare per il River… Però poi mi ha chiamato Gallardo e ha voluto sapere le mie intenzioni, che erano quelle di rimanere a Buenos Aires. Alla fine in due giorni si è chiuso tutto, concordato con il Betis”.

“Mi attira l'idea di fare l'allenatore, sicuramente mi piace”

Su un eventuale futuro da allenatore: “Mi attira come mondo, senza alcun dubbio. Mi piace molto guardare il calcio e, una volta terminata la carriera, secondo me capisci dove e se vuoi rimanere nel mondo. Ma sicuramente è qualcosa che mi piace”.