Pochi giorni fa, nel pareggio per 0-0 contro l’Independiente ad Avellaneda, l'ex difensore argentino e capitano della Fiorentina German Pezzella, ora al River Plate, ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.

Il post del difensore

Il classe '91 su Instagram si è sfogato dopo il grave infortunio, che lo costringerà a finire sotto ai ferri e ad un lunghissimo stop: “È un duro colpo, ma che con lavoro, costanza e pazienza sarà un bel ricordo perché trarrò qualcosa di positivo da tutto questo”.

‘Ringrazio per l’affetto'

"Grazie per l'affetto di questi giorni, sosterrò e aiuterò i miei compagni da un'altra parte ma con lo stesso impegno e amore per questi colori".