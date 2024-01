A Lady Radio il procuratore ed esperto di calcio argentino Lorenzo De Santis ha parlato di un possibile obiettivo della Fiorentina per il prossimo mercato estivo, ossia l'attaccante Castro del Velez, per poi toccare anche altri temi.

‘Un calciatore di prospettiva, ecco le cifre della clausola'

"Santiago Castro è un classe 2004 ed è un giocatore forte e di prospettiva. Ha già messo insieme esperienza ed un buon numero di presenze al Velez, che ha già ceduto il talentino Prestianni al Benfica ed è un club che ha tanti giocatore interessanti in vetrina. Castro prevalentemente parte dal centro, in zona gol arriva bene e con continuità. Gli manca di migliorare nella scelta finale, ha una clausola da 10 milioni ed ha fatto parte delle nazionali giovanili. Il Velez non valuta di privarsene se non per il pagamento della clausola".

‘Non mi aspetto grandi movimenti dalla Fiorentina prima degli ultimi giorni di mercato’

“In Argentina la situazione economica impatta molto, da anni c'è una recessione folle ed un'inflazione galoppante. Le società cercando di formare calciatori e venderli, molto difficile che si possano rifiutare offerte importanti, come si è visto per i vari Lautaro, Alvarez e anche Beltran. Rodri? Non si porta dietro cifre semplici…la maggior parte dei trasferimenti si concretizzano negli ultimi giorni e spesso le cose diventano possibili. Prima non mi aspetto grandi movimenti in Italia, non solo per la Fiorentina, a meno che non ci sia qualche uscita importante che consenta di avere un extra budget sul mercato”.