Gasperini e Commisso costano caro: ammenda del Giudice Sportivo per i cori contro il tecnico dell'Atalanta e il presidente della Fiorentina

Il Giudice Sportivo porta in dote una multa per Fiorentina e Atalanta, in riferimento ai fatti avvenuti durante la semifinale d'andata di Coppa Italia giocata mercoledì sera al Franchi e vinta 1-0 dalla squadra di Italiano grazie al super gol di Rolando Mandragora.

Gasperini costa caro

La Fiorentina ha ricevuto un'ammenda di 6000 a causa dei “cori insultanti" realizzati dai tifosi nei confronti di Gian Piero Gasperini, e per aver lanciato un fumogeno nel recinto di gioco dopo quattro minuti dall'inizio della partita.

Cori contro Commisso: multa all'Atalanta

Una multa, per la precisione di 5000 euro, è arrivata anche per l'Atalanta. In questo caso i sostenitori neroazzurri sono stati puniti per aver intonato un coro offensivo nei confronti del presidente viola Rocco Commisso e di un calciatore della Fiorentina.