Misure di sicurezza straordinarie e senza preavviso: Scoppia la rabbia a Campo di Marte. "Auto portate via, ma i cartelli non c'erano"

La partita di Conference League tra la Fiorentina e gli israeliani del Maccabi Haifa ha spinto il Cosp, il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si tiene in Prefettura, a prendere provvedimenti di sicurezza straordinari. Tutto questo però solo all’ultimo minuto, creando rabbia e recriminazioni nella zona di Campo di Marte.

Auto portate via senza preavviso

Si legge sul Corriere Fiorentino che Viale Paoli e il parcheggio del Mandela Forum sono stati transennati e le auto dei residenti portate via senza le canoniche 48 ore di preavviso, le strade sbarrate anche per i pedoni.

“I cartelli non c'erano”

I primi cartelli di divieto sono spuntati fuori alle 21 di martedì, ma quando la polizia municipale, in piena notte, stava rimuovendo le auto parcheggiate di fronte al Mandela Forum “lì i cartelli non c’erano” dice Alberto Locchi, presidente della Misericordia di Campo di Marte.

Locchi aggiunge: “Dietro la nostra sede, c’è una fila di posti riservati ai nostri mezzi per i servizi sociali. Mi è toccato litigare perché all’inizio ce li volevano far spostare. La nostra Misericordia si sarebbe aspettata di essere avvisata per tempo per potersi preparare ad affrontare nel modo migliore questa situazione”.