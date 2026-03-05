"È un allenatore che è gradito a Paratici", ecco chi potrebbe essere il nuovo tecnico viola

Il primo pensiero in questo momento per quanto riguarda la Fiorentina è quello di ottenere la salvezza al termine di questo campionato.

E' il momento di pensare il nuovo allenatore

Però è anche arrivato il periodo in cui si deve cominciare a programmare la prossima stagione e una delle priorità sarà quella di trovare la guida tecnica della squadra.

Grosso tra Firenze e Bologna

Secondo quanto riportato da SportItalia, un allenatore gradito al nuovo direttore sportivo gigliato, Fabio Paratici, è Fabio Grosso che sta facendo bene quest'anno col Sassuolo.

Per l'emittente sportiva, Grosso potrebbe essere anche una scelta del Bologna qualora arrivasse il divorzio con Vincenzo Italiano.