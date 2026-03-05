​​

header logo

"È un allenatore che è gradito a Paratici", ecco chi potrebbe essere il nuovo tecnico viola

Redazione /
Fabio Grosso
Fabio Grosso

Il primo pensiero in questo momento per quanto riguarda la Fiorentina è quello di ottenere la salvezza al termine di questo campionato.

E' il momento di pensare il nuovo allenatore

Però è anche arrivato il periodo in cui si deve cominciare a programmare la prossima stagione e una delle priorità sarà quella di trovare la guida tecnica della squadra. 

Grosso tra Firenze e Bologna

Secondo quanto riportato da SportItalia, un allenatore gradito al nuovo direttore sportivo gigliato, Fabio Paratici, è Fabio Grosso che sta facendo bene quest'anno col Sassuolo

Per l'emittente sportiva, Grosso potrebbe essere anche una scelta del Bologna qualora arrivasse il divorzio con Vincenzo Italiano. 

Segui Fiorentinanews su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti