Esperto di calcio sudamericano, il giornalista Carlo Pizzigoni ha scritto su TMW del nuovo acquisto viola Gino Infantino: “La Fiorentina avrà a disposizione quello che in Argentina chiamano ”volante creativo", un centrocampista con buona visione di gioco. E' mancino ma sa usare anche il destro e sa giocare a testa alta in diverse zone del campo: normalmente sta in mezzo, nella sala macchine del centrocampo, ma in qualche occasione può essere alzato per rifinire e concludere (ha una buona capacità di tiro".

E poi: “Infantino è un ragazzo serio e sobrio, il fatto che fosse capitano dell'Argentina under 20 è un segnale di leadership riconosciuta. Caratteristica notata proprio da Kily Gonzalez, ex Valencia e Inter, che lo ha fatto debuttare prestissimo. Il ragazzo era maturo e sapeva gestirsi dentro e fuori dal campo, come dimostrano le già più di 50 presenze tra i professionisti”.