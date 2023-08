L'intermediario di mercato Sabatino Durante ha parlato a Radio Bruno Toscana: “In Italia, da molti anni, il calcio ha pochi soldi. Per questo spesso si deve andare in profili in scadenza di contratto o svincolato. L'acquisto di Arthur da parte della Fiorentina ne è l'esempio perfetto. Ma anche quello di Infantino, che fino a qualche mese fa costava 10 milioni di euro. Con i soldi che ha, la Viola va a prendere i profili migliori che può prendere”.

E aggiunge: “I dirigenti della Fiorentina stanno lavorando bene. Il tifoso deve fare il tifoso, quindi stimolare la società anche con critiche, ma adesso ci siamo. Pradè è navigato, sa gestire bene le varie situazioni. Burdisso, inoltre, è un grandissimo conoscitore di calcio: i suoi risultati sono sotto gli occhi di tutti, soprattutto al Boca Juniors”.

Su Infantino: “Ha grandi qualità. Si tratta di un centrocampista centrale: sarebbe meglio se cominciasse da mezzala, nel suo ruolo naturale, perché ha cambiato posto in campo fin troppe volte. Infatti molti club di medio livello di Serie A, chiedendo informazioni, hanno spesso avuto dubbi sul ruolo preciso”.

Su Mina: “Spesso e volentieri, i dirigenti comprano i giocatori senza conoscerne le caratteristiche. Le qualità di questo difensore sono eccezionali, soprattutto nell'esaltare la fisicità, ma è estremamente lento. Al suo fianco serve uno Speedy Gonzalez".