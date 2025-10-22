Una città in ebollizione: Pradè contestato, ma cresce insofferenza per tecnico e giocatori

Saranno 1200 i tifosi della Fiorentina che saranno presenti domani sera all'Allianz Stadion di Vienna, vale a dire lo stadio del Rapid.

Ennesima manifestazione di insofferenza

Ma c'è una città e più in generale è bene dire una tifoseria in ebollizione. Domenica scorsa, a San Siro, c'è stata l'ennesima manifestazione di insofferenza, con i giocatori a fine partita che sono stati respinti.

Pradè ma non solo…

Prima ancora un volantino e degli adesivi avevano acceso i riflettori sulla posizione di Daniele Pradè. Il ds viola è sempre al centro della contestazione. Ma, riporta stamani il Corriere dello Sport-Stadio, cresce l'insofferenza anche per tecnico e calciatori. La pazienza, per tutti, è finita.