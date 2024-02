La Nazione: Exploit patrimonio netto, Fiorentina fra le big d'Europa

In prima pagina, nell'inserto sportivo de La Nazione, sulla Fiorentina c'è questo titolo: "Gallo solitario tienilo stretto".

Pagina 4

Spazio che viene dato a: “Il dilemma dell’attacco Cinque tiri in 4 partite Mancano i rifornimenti E Belotti come segna?”. Sottotitolo: “A Empoli ha toccato solo 11 palloni in 72’ e nessuno per tentare il gol”.

Pagina 5

Qui leggiamo: "I conti in tasca al club Exploit patrimonio netto Meglio di Psg e Borussia Viola fra le big d'Europa". E ancora: "Il report Uefa: la società di Commisso al sesto posto con 293 milioni di euro". Di spalla infine il commento: "Da bella e strafottente a opaca e macchinosa Ma oggi che cosa sei?".