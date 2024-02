Blasquez: "Ringrazio Barone, ma Gudmundsson non era in vendita. Per la prima offerta, ci ho messo tre minuti per rifiutarla"

Stavolta a Sky Sport, l'amministratore delegato del Genoa, Andres Blasquez, ha raccontato la “trattativa” che c'è e non c'è stata per Albert Gudmundsson, colpo fallito del mercato invernale della Fiorentina:

“Albert non era in vendita, ringraziamo la Fiorentina, ma ho chiaramente detto a Joe Barone che non eravamo interessati a cedere il calciatore…”.

E infine: "La prima offerta l'ho rifiutata in tre minuti mentre alla seconda non ho risposto perché le nostre intenzioni erano già chiare".