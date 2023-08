Ben due giovani intanto fanno il percorso inverso di Nzola e si trasferiscono allo Spezia

Non sarà il vice di Dodo il fiorentino Niccolò Pierozzi, che come riportato da Gianluca Di Marzio, si trasferirà a breve allo Spezia in Serie B, dove avrà anche modo di terminare il suo percorso di recupero dal problema addominale che ha avuto a inizio ritiro. Insieme a lui ci sarà anche Giovanni Corradini, appena rientrato in casa viola: da capire le formule con cui la Fiorentina ha concesso i due calciatori al club ligure.