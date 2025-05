L'abbraccio confortante di De Gea a Firenze e se lo spagnolo si diverte... non resta che mettere nero su bianco il sodalizio

Era uno dei più attesi a Siviglia, nella sua Spagna, di ritorno da calciatore e per una sfida d'alto blasone e livello: David De Gea ha risposto presentissimo durante la gara, sventando un colpo di testa di Bartra, e lavorando anche diplomaticamente nel post match, per il gol di Antony su cui a suo avviso avrebbe inciso la posizione irregolare di Bakambu. Il numero uno viola ha accennato anche al suo futuro, confermando il suo ottimo feeling con Firenze e la realtà viola. Un presupposto fondamentale e che necessiterà a questo punto solo del nero su bianco definitivo per allungare un rapporto nato a sorpresa ma con ottimi esiti.