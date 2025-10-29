Novità per Chivu contro la Fiorentina? Candidatura last-minute di un difensore: le ultime in casa Inter
Si avvicina Inter-Fiorentina, con il fischio d'inizio programmato per le ore 20:45. Le idee di Cristian Chivu sono decisamente chiare sulla formazione titolare contro la squadra viola, ma potrebbe essere apportato un cambiamento.
Novità last minute in casa Inter?
Sui braccetti, l'allenatore nerazzurro non ha alcun dubbio: Manuel Akanji a destra, Alessandro Bastoni a sinistra. Al centro si prospettava un ballottaggio serrato tra Francesco Acerbi e Stefan de Vrij per una maglia da titolare. Almeno fino a qualche ora fa.
Occhio alla candidatura di un (altro) centrale difensivo
Secondo quanto appreso da Fcinter1908.it, Chivu dovrebbe lanciare Bisseck titolare contro la Fiorentina. E non nella sua consueta posizione di braccetto di destra, bensì da centrale dello scacchiere a tre. Una piccola rivoluzione rispetto a quanto si vede di solito in casa Inter.