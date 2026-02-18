Il pari contro la Fiorentina non è stata una svolta: il Torino soffre ancora in lotta salvezza. E ora Baroni perde un attaccante

Sabato scorso, al Franchi, la Fiorentina non è riuscita ad andare oltre il pareggio contro il Torino: la rete in pieno recupero di Maripan ha regalato una bella gioia ai granata. Ma quel punto ottenuto con tanta sofferenza non ha rappresentato la svolta, anzi.

Torino, il pari contro la Fiorentina non è servito a molto

Il clima in casa Torino è teso ormai da anni, con una contestazione non-stop nei confronti del presidente Cairo che sta raggiungendo un culmine. E la sconfitta dell'ultimo fine settimana contro il Bologna non ha aiutato: nel mentre Fiorentina e Lecce hanno vinto, riducendo il gap a sei punti di distanza. Ma non solo.

E ora Baroni dovrà fare i conti con un'assenza importante

Si complica ulteriormente la situazione in casa Torino, visto l'infortunio di Che Adams: un interessamento distrattivo parziale del muscolo soleo della gamba destra. Starà ai box sicuramente per tre settimane, forse anche qualcosa in più.