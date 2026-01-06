La Roma vince contro il Lecce e tiene i pugliesi vicino alla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Da poco terminata la partita tra Lecce e Roma al Via del Mare. Vittoria dei capitolini che si impongono per 2-0 sui pugliesi.
La partita
Un gol per tempo nella gara di Lecce, con la Roma che ah segnato al 14' con Ferguson e al 72' con Dovbyk, subentrato proprio all'irlandese. Lo stesso ucraino, poi, è stato costretto al cambio per un problema muscolare. La Roma accorcia le distanze rispetto alla testa della classifica. Il Lecce rimane a 17.
La nuova classifica
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 39, Milan 38, Napoli 37, Roma 36, Juventus 33, Como 33, Bologna 26, Atalanta 25, Lazio 24, Sassuolo 23, Torino 23, Udinese 22, Cremonese 21, Cagliari 18, Parma 18, Lecce 17, Genoa 15, Fiorentina 12, Verona 12, Pisa 12.
