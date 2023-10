Spalletti pronto a concedere il riposo a Bonaventura a Wembley. Ma per il centrocampista della Fiorentina...

Come riporta Sky Sport, dovrebbe partire dalla panchina Giacomo Bonaventura nella partita tra Inghilterra e Italia in programma a Wembley domani sera. A centrocampo mister Spalletti sembra intenzionato a concedere minuti a Bryan Cristante insieme a a Barella e Frattesi.

Un po' di riposo dunque per il giocatore della Fiorentina, reduce da un'ottima prestazione con gol contro Malta. In caso di necessità di qualità in mezzo al campo, però, Spalletti potrebbe optare per un ingresso a partita in corso.