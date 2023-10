Galli: "Il messaggio che ha mandato Bonaventura è bellissimo. La sua carriera sembrava avviata al declino dopo lo svincolo dal Milan"

A Lady Radio ha parlato l'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli, intervenendo sul momento di forma di Giacomo Bonaventura, reduce dal ritorno con gol in Nazionale:

“Quello che ha lanciato Bonaventura è un messaggio bellissimo. A 34 anni si può rivestire la maglia della nazionale anche grazie a Spalletti. Lui arriva da un mancato rinnovo con il Milan, da un grave infortunio, sembrava essere sulla via del declino. Vi ricordate quando arrivò a Firenze? Giocava e non giocava. Poi co il talento naturale che ha e la sua professionalità ci ha costruito la sua rinascita. Ha vissuto tanti gruppi in questi anni ed è sempre stato un punto di riferimento sempre”.