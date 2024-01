Mina in uscita(?)

Yerry Mina potrebbe essere tra i giocatori pronti a lasciare la Fiorentina nei prossimi giorni di mercato. Su di lui, in pole position, sembra esserci l'Olimpiakos, che nelle scorse ore ha superato il Porto e le altre concorrenti per il colombiano viola (su cui c'è anche il Besiktas).

Le cifre dell'affare

Come riporta il Corriere Fiorentino, l'affare con il club ellenico potrebbe andare in porto per una cifra intorno ai 500mila euro. Una cifra minima, che farebbe comunque segnare un più nel bilancio viola, visto che il centrale ex Everton è arrivato in estate da svincolato. Per sostituirlo la Fiorentina non tornerà sul mercato, ma è pronta la promozione per Pietro Comuzzo.