La Lazio continua il pressing su Piccoli, ma c'è distanza sulle modalità dell'operazione
In casa Lazio tiene banco il caso del centravanti, figura che ancora manca in quel di Formello: secondo il Corriere dello Sport, i biancocelesti avrebbero scelto tra le fila della Fiorentina.
Gattuso ha scelto
Si tratta di Piccoli, tema della discussione tra Fiorentina e Lazio da giorni: c'è lui in cima alla lista degli obiettivi offensivi di Gattuso. La Fiorentina è però consapevole che una cessione definitiva significherebbe minusvalenza, per cui il nodo della questione sembrerebbe essere proprio sulle modalità dell'operazione.
Prestito, e poi?
Da un lato i viola, che vorrebbero un prestito oneroso con obbligo, o quantomeno diritto, di riscatto. La Lazio, invece, punterebbe a un prestito a titolo gratuito con diritto di riscatto.
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