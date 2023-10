Il giornalista della Rai Cristiano Piccinelli, presente ieri al ‘Franchi’ ad assistere alla vittoria della Fiorentina contro il Cukaricki, ha commentato la prestazione della squadra viola a Radio Bruno Toscana: “Importante non esagerare coi voli degli entusiasmi, visto l'avversario. Ma è anche vero che nessun'altra del girone ha fatto sei gol ai serbi, quindi la Fiorentina ha fatto un'ottima gara e questo è evidente”.

Su Beltran: “Spero che si sia definitivamente sbloccato. Sono contento di averlo visto finalmente al centro dell'attacco. Lopez? Bene in fase d'appoggio, però con Arthur è un'altra musica. Non devono esserci discussioni sulla manovra, quando c'è il brasiliano in campo”.

Su Ikoné: “Sarà titolare contro la Lazio, anche perché è molto più in forma rispetto a Brekalo e di Gonzalez non si può fare a meno sull'altra fascia. Alla lunga, saranno loro due gli esterni”.