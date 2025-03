Mai un'ammonizione a Kean verrebbe presa così bene dalla Fiorentina...

Stasera l'Italia giocherà contro la Germania per l'andata dei quarti di finale di Nations League. E nella fila azzurre sarà tra i protagonisti il centravanti della Fiorentina, Moise Kean, che scenderà in campo dall'inizio.

Kean è però anche uno dei calciatori diffidati presenti nella Nazionale: al prossimo giallo scatterà per lui la squalifica.

Ma un'ammonizione per Kean non verrebbe di certo presa male all'interno della Fiorentina: questo gli permetterebbe di non giocare il ritorno contro i tedeschi la settimana prossima e di tornare a Firenze maggiormente riposato in vista dell'incontro con l'Atalanta.