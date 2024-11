Ex tecnico della Primavera e tifoso viola, Leonardo Semplici a Tmw ha parlato della Serie A, giunta alla terza sosta con riferimento inevitabile alla Fiorentina.

"La Fiorentina e la Lazio sono le sorprese più belle. I biancocelesti dopo le cessioni importanti si sono dimostrati all'altezza, faccio i complimenti a Baroni per il lavoro eccellente che sta svolgendo. La Fiorentina era partita in una situazione particolare di non troppa fiducia, ma può accadere quando si cambia un allenatore... Con i rientri dei calciatori infortunati i viola hanno cambiato marcia e stile di gioco, così la classifica gli sorride".