Josep Martinez: "Avete visto che nessun avversario ci ha mai messo sotto? Per ora ce l'ha fatta solo la Fiorentina"

Il portiere del Genoa Josep Martinez torna sulla gara contro la Fiorentina, pesante sconfitta alla prima di campionato, ma rinnova la fiducia in mister Gilardino e nella squadra rossoblù. Ecco le sue parole a Il Secolo XIX: “Il Genoa sta cavalcando l'onda giusta. Avete visto che, per ora, nessun avversario è riuscito a metterci sotto? Fatta eccezione per la Fiorentina, che ce l'ha fatta, gli altri erano in difficoltà”.

E aggiunge: “Vogliamo rimanere in Serie A, conosciamo le nostre potenzialità e sappiamo di essere forti”.