Il Genoa di Gilardino vince di misura contro il Verona e si avvicina alla Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso per 1-0 il secondo anticipo di questa giornata di Serie A tra Genoa e Verona. Sblocca la gara il difensore rossoblù Dragusin al 44' con un gran tiro di destro in area. Nel secondo tempo i rossoblù hanno varie occasioni per raddoppiare, mentre gli scaligeri vanno vicini al pareggio con il palo centrato dall'esterno Filippo Terracciano.

La squadra allenata da Gilardino sale così a quota 14, a meno tre dalla Fiorentina, mentre quella guidata da Baroni, con la quinta sconfitta di fila, resta terzultima a 8.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 28, Juventus 26, Milan 22, Napoli 21, Atalanta 19, Bologna 18, Roma 17, Fiorentina 17, Monza 16, Lazio 16, Torino 15, Frosinone 15, Genoa 14, Lecce 13, Sassuolo 12, Udinese 10, Cagliari 9, Verona 8, Empoli 7, Salernitana 5.