Orsolini: "Quando dissi che eravamo ad altezza-Fiorentina mi presi gli insulti, ma avevo ragione"

In un'intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato l'attaccante del Bologna Riccardo Orsolini. Queste le sue parole dopo la qualificazione dei rossoblù in Champions League, in riferimento a dichiarazioni che fece qualche tempo fa anche sulla Fiorentina:

“Abbiamo vissuto momenti duri: la malattia di Sinisa, per esempio. A inizio stagione dissi che eravamo ad altezza-Fiorentina e mi son preso insulti. Avevo ragione. Siamo cresciuti anche da quegli anni con Mihajlovic: ci ha dato le basi, la cazzimma, ci ha plasmati. Ci ha fatto capire i veri valori umani: ho smesso di incazzarmi per sciocchezze, le cose serie sono altre. Il gruppo che c'era allora oggi ha insegnato ai ventenni a rigare dritto”.

