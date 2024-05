Fiorentina-Napoli, secondo La Gazzetta dello Sport, sarà anche l'occasione di per parlare di mercato tra le due società. Non è una novità che al club partenopeo interessi il difensore viola Lucas Martinez Quarta. L'amicizia che lega Commisso a De Laurentiis non necessità in realtà di un incontro vis a vis, ma a Firenze è in arrivo l’agente del giocatore argentino per fare il punto sulla situazione.

Il contratto di Quarta scade la prossima estate, giugno 2025, e la sua intenzione è di non rinnovare con la Fiorentina. Una posizione che costringe la viola ad abbassare le pretese economiche per il difensore goleador. La valutazione attuale si aggira intorno ai 10 milioni: il Napoli lo ha messo nel mirino, vedremo se affonderà il colpo.