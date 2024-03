Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione attuale in casa viola, a partire dalla riorganizzazione della società: “Questi sono i fedelissimi di Rocco, che hanno trascinato la Fiorentina. Giusto allungare a loro la responsabilità, in questo momento è meglio non toccare niente. Barone era il leader e Commisso l'ha sempre detto, questa è la sua squadra e non ci mette mano. Dal punto di vista amministrativo non cambia il discorso”.

“Cambia destinatario, non la reazione”

Sulla squadra: “Mi aspetto una reazione simile a quella che si è vista sei anni fa, quando la Fiorentina di Pioli fece sei vittorie consecutive. Questo è un gruppo sano e coeso, già prima di questo dramma si era detto d chiudere questo triennio facendo un regalo a Commisso. Ora è cambiato destinatario, ma nel cerchio ci sono sempre questi obiettivi, andando oltre le proprie capacità. La motivazione forte è chiara ed evidente in questo gruppo. Va messa sul campo, ma sono ottimista”.

“Commisso resta? Mai dubitato”

Sulla permanenza di Commisso: “Non ho mai pensato il contrario, fin da quando è tornato a Firenze. Le sue parole hanno sottolineato la sua forza morale, nel voler continuare su questa strada. Era questa l'idea. La reazione che ti dà grandi motivazioni è questa”.