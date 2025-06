Risolta ottimamente la grana Gudmundsson, la Fiorentina si è assicurata la qualità nella zona conclusiva del campo: ora, secondo La Gazzetta dello Sport, è il turno del centrocampo dove ci sono da rimpiazzare produttori di qualità come Adli e Cataldi, rispediti al mittente. Per questo l'indiziato numero è Adrian Bernabé, per il cui il quotidiano rosa sottolinea le richieste ancora ‘esagerate’ del Parma: si parla di 20-25 milioni, per un calciatore che nell'ultima stagione è stato vittima di vari infortuni muscolari. La Fiorentina per il momento attende, ben sapendo che poi a luglio con qualche uscita potrebbe avere budget per avvicinarsi alle richieste.