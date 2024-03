La Gazzetta dello Sport: Italiano l'aveva già detto a Barone...

Un articolo sulla Fiorentina quest'oggi pubblicato da La Gazzetta dello Sport.

Si parla questa mattina della “Nuova Viola”. E ancora: “Italiano via in estate L’aveva detto a Barone Ora un finale super”.

“Italiano non cambierà idea”

Articolo che inizia così: “Italiano a fine stagione lascerà la Fiorentina, non cambierà idea, non tornerà su una decisione presa in pieno accordo e armonia con Joe Barone. Ci ha pensato a lungo, ne ha parlato con Rocco Commisso, ma in fondo è giusto così. La tragedia non può cancellare o modificare quello che l’allenatore e il direttore generale avevano ampiamente capito e si erano detti con franchezza al Viola Park”.