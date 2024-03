Il giornalista Enzo Bucchioni, ha scritto un articolo sulla Fiorentina stamani su La Gazzetta dello Sport, dove si parla della questione allenatore per il club viola.

“Italiano lascerà la Fiorentina, la tragedia non cambia niente”

“Italiano a fine stagione lascerà la Fiorentina, non cambierà idea - sono le parole di Bucchioni - non tornerà su una decisione presa in pieno accordo e armonia con Joe Barone. Ci ha pensato a lungo, ne ha parlato con Rocco Commisso…La tragedia non può cancellare o modificare quello che l’allenatore e il direttore generale avevano ampiamente capito e si erano detti con franchezza al Viola Park, prima di partire per Bergamo: il ciclo è finito”.

“Non c'è Sarri sul taccuino, ma…”

Quanto al futuro della squadra: “Solo in campo capiremo se l’idea di vincere qualcosa darà alla Fiorentina la forza del cuore, qualcosa per Joe (Barone ndr) che stava già pensando a un nuovo allenatore capace di portare avanti il lavoro di Italiano. Non c’era Sarri sul suo taccuino, ma Palladino, Gilardino. Ma non si escludono sorprese... La strada è tracciata”.