Bocci: "Non mi meraviglierei se Jovic partisse titolare a Genova. Sarà importantissimo azzeccare la partenza della stagione"

Sul calciomercato della Fiorentina, a Radio Bruno Toscana, è intervenuto anche il giornalista Alessandro Bocci: “Italiano è stato accontentato nelle sue richieste, soprattutto con Arthur e Nzola. Il vero rischio riguarda la scelte oculate a corso d’opera, specie con Beltran, attaccante che va atteso nella sua crescita”.

E aggiunge: “Adesso, comunque, sarà importante azzeccare la partenza: la Fiorentina è attesa da cinque partite in tredici giorni e saranno impegni decisivi, come il playoff di Conference League che l’anno scorso si è rivelato difficilissimo. Mi auguro che Italiano faccia partire la Fiorentina in modo migliore, più sparato”.

Sull’attacco: “Mi aspetto poche novità all’inizio del campionato: mi aspetto Terracciano, Biraghi, Ranieri… Però mi aspetto anche Arthur dal primo. Davanti non mi meraviglierei se giocasse Jovic, tanto per dare un’idea. Se è già pronto e sta bene, comunque, può spuntarla Nzola”.