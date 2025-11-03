Attenzione alla possibile soluzione interna. La Fiorentina valuta di non fare "acquisti" per il ruolo di direttore sportivo
Ore di panico in casa Fiorentina, in attesa della risoluzione con Stefano Pioli che non ha alcuna intenzione di dimettersi, la società viola pensa al futuro tecnico ed anche a chi deve prendere il posto di Daniele Pradè.
Le soluzioni interne
E secondo quanto riportato dal TgR Toscana, si fa sempre più largo l’ipotesi di una promozione interna per sostituire Pradè, con uno tra Angeloni e Goretti che andrebbero ad assumere tale compito.
Secondo quanto riporta Sky Sport, sarebbe Roberto Goretti il più probabile successore di Pradè come ds, con la Fiorentina che poi sarebbe alla ricerca di un direttore tecnico.
E l'allenatore
Per il ruolo di allenatore arrivano conferme su Roberto D’Aversa, in pole position per sostituire Pioli alla Fiorentina.
