In corsa salvezza il Verona vuole ancora crederci. Zanetti: "Sono straconvinto che ce la faremo"

La Fiorentina è in piena corsa salvezza. Rispetto a un mese fa è cambiato tutto, con il rendimento che è decisamente svoltato in positivo e che dà nuovamente speranza per rimanere in Serie A. Ci sono squadre immischiate in lotta, come il Verona, staccato proprio dalla squadra viola.

Il Verona perde, ma Zanetti ci crede

I gialloblù hanno perso in casa contro la Lazio, a causa di un autogol di Nelsson. Il risultato taglia le gambe ai gialloblù, ma Paolo Zanetti a DAZN non vuole smettere di crederci: “Queste sono partite diverse, affrontiamo grandi squadre e c'è tanto da correre anche senza palla perché loro palleggiano e si spende tanto”.

“Sono straconvinto”

“Sappiamo creare situazioni, i risultati vengono spostati anche da determinati aspetti. Per me oggi la squadra ha dato l'anima come ha fatto a Napoli. Non dobbiamo soffermarci sulla negatività della classifica. Sono straconvinto che possiamo farcela”.