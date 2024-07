Cessioni fronte apertissimo: da Ikoné a Nzola, in tanti pronti a salutare. E per Amrabat si muove qualcosa...

Il Corriere Fiorentino riporta come il capitolo delle cessioni in casa Fiorentina è più che aperto, con diversi giocatori pronti a salutare dopo l'addio di Milenkovic. Tra questi ci sono Ikonè, Nzola, Sabiri e Brekalo, tutti in attesa di una nuova destinazione.

Entourage al lavoro, come lo è quello di Amrabat. Per lui spunta nuovamente la possibilità di un ritorno al Manchester United, anche se in Turchia si continua a parlare dell’interesse del Fenerbahce di Mourinho.