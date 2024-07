Palladino e una pedina a sorpresa che si chiama Barak: un jolly intoccabile per il mister

Palladino è stato subito chiaro con la dirigenza della Fiorentina: Antonin Barak non si tocca. A meno che non arrivino offerte irrinunciabili. Ovvio. Un jolly in un reparto carente come il centrocampo, che può agire sia da trequartista, che da mezzala, che, perché no, da mediano.

La tecnica non gli manca, lo spirito di sacrificio neanche. Così Barak si è messo nelle ultime ore a disposizione di Palladino al Viola Park dopo la sua esperienza all'Europeo e una stagione che chiede vendetta e rilancio.

Palladino ci vuole puntare, magari non da pedina principale. Le proposte per lui non sembrano poter arrivare, almeno, come già detto, quelle irrinunciabili. Una pedina un po' a sorpresa che cerca riscatto. Che possa essere l'anno della svolta per ragazzo di Basilea? Andare oltre il gol decisivo in Svizzera, questo l'obiettivo. Lo scrive La Nazione.