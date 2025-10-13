Fortini, è arrivato il tuo momento? La probabile assenza che gli apre le porte di San Siro

L'infortunio di Dodo non sembra preoccupare particolarmente lo staff medico viola, ma la cautela non è mai troppa e le possibilità di non vedere il brasiliano a San Siro si fanno sempre più alte secondo La Gazzetta dello Sport.

Infortuni sulla fascia

Senza l'esterno brasiliano, e con l'infortunio di Tariq Lamptey, si alzano le quote di un inizio dal primo minuto per il giovanissimo Niccolò Fortini. Per l'esterno cresciuto nel settore giovanile viola, dopo una splendida annata in Serie B con la Juve Stabia, sarebbe l'esordio fra i titolari in Serie A.

La partita con il Milan

Non è facile sostituire un giocatore come Dodò (nonostante il periodo no), ma ancor più difficile è doverlo fare a San Siro. Fortini però, oltre ad aver già fatto vedere il proprio talento, è anche l'unico calciatore in rosa in grado di portare velocità, dinamismo e dribbling. Proprio per queste sue caratteristiche, il suo utilizzo potrebbe essere fondamentale nella difficile partita contro il Milan.