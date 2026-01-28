Strage in Serie A: dopo Fiorentina e Roma, altre due tifoserie non potranno più andare in trasferta fino a fine stagione
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Domenica 18 gennaio alcuni tifosi della Fiorentina si sono scontrati in autostrada con quelli della Roma. Il provvedimento scattato ha rappresentato una presa di posizione durissima da parte del Viminale: stop alle trasferte fino a fine stagione per sostenitori viola e giallorossi.
Divieto trasferte fino a fine stagione
La decisione è arrivata da parte del Ministero dell'Interno e vale fino a giugno in territorio italiano (escludendo, dunque, competizioni europee). E adesso non sono le uniche tifoserie che non potranno viaggiare per l'Italia.
Roma e Fiorentina non sono più sole
Nell'ultimo fine settimana ci sono stati scontri sull'A1 anche tra tifosi di Lazio e Napoli. Il provvedimento adottato è lo stesso: divieto di trasferte fino al termine della stagione per biancocelesti e partenopei.
