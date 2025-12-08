Corriere Fiorentino: L’obbligo di vendere prima di comprare, Goretti dovrà lavorare di fantasia
Tre le pagine sulla Fiorentina presenti all'interno del Corriere Fiorentino di oggi.
Pagina 2
In primo piano c'è: “Altissima tensione”. Ovvero: “Le minacce degli haters sui social, la difesa del club (”Ci tuteleremo"), il botta e risposta tra Gud e Vanoli sul rigore: cronaca di una crisi infinita".
Pagina 3
Sguardo al fine settimana: “Ultima contro penultima, domenica al Franchi c’è la sfida della disperazione”. Sottotitolo: “Arriva il Verona, che proprio sabato ha trovato la prima vittoria”.
Pagina 4
Si pensa al mercato invernale: “L’obbligo di vendere prima di comprare, quel diktat imposto dai conti del club”. Sottotitolo: “Spese e ingaggi alti, il d.s. Goretti dovrà lavorare di fantasia: idee Pisilli e Boga, piace Acheampong”.
