Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino è intervenuto a Sky Sport prima della gara di Conference League contro il Panathinaikos: "Io ovviamente ho fiducia in tutti i nostri portieri. L'errore che ha fatto Terracciano un po' condizionato la gara in Grecia e quindi ho preferito far partire David De Gea. Se passiamo poi vediamo quello che succederà ma per stasera ho deciso così, questo è quello che sentivo.".

“Bisogna dare tutto”

"La testa è fondamentale, bisogna dare tutto. Bisogna scendere in campo da fratelli. Ho visto una squadra carica e bisogna scendere in campo con grande energia".

"Possiamo fare una grande gara"

"Io mi aspetto che noi possiamo fare una grande gara. Loro faranno sicuramente del loro meglio; per loro sarebbe un sogno passare il turno. Per noi è un obiettivo, non ci deve interessare ciò che vuole fare il Panathianikos".