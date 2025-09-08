La prima del Franchi: Tribuna in veste rinnovata, manca l'elevazione della Fiesole e scoppia la polemica

Sabato prossimo per i tifosi della Fiorentina ci sarà anche la possibilità di vedere dal vivo come stanno procedendo i lavori allo stadio Artemio Franchi.

Anche in questo caso non ci sarà nessun telone pronto per coprire la zona cantierizzata che quindi sarà visibile a tutti.

Tribuna rinnovata

La tribuna coperta avrà una veste rinnovata perché è stato rimosso il vecchio strato di guaina dalla copertura, poi è stata impermeabilizzata e rinforzata nella struttura del solaio.

Fiesole senza elevazione

In Fiesole, in pratica il piano terra è sistemato. Certo, molti tifosi si aspettavano di vedere almeno un abbozzo di elevazione della nuova Curva, fatto che non è ancora avvenuto e che è stato anche oggetto di discussione politica molto accesa nelle ultime settimane.