Il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato a Radio Bruno, intervenendo riguardo la situazione di casa Fiorentina dopo la bella vittoria contro la Lazio: "Se metti in fila 8 vittorie non è un caso. Certo alcune non sono state belle. Si può creare uno sbandamento nello spogliatoio al di là del caso Bove, ma lo sbandamento è stato più tecnico tattico. Mandragora dà sempre tutto quello che ha e il centrocampo di Roma mi è piaciuto. Adesso serve la conferma contro il Genoa in casa, bisogna vincere e confermare la vittoria all'Olimpico.

Questo gruppo non credo si fosse perso come unità, ma come identità. Gudmundsson si è rivisto trovare consapevolezze e con la coscienza dei propri mezzi, ora deve cominciare a splendere. Pongracic finalmente lo abbiamo visto e in difesa ora i giocatori ci sono. A centrocampo spero Cataldi rientri presto.

Contro la Lazio la Fiorentina ha giocato due tempi, poi che sia stata schiacciata dalla Lazio ci sta. I primi 20 minuti i biancocelesti non hanno visto palla. La Fiorentina è una squadra che a Roma ha data prova di sè. Le ripartenze sul 2-0 non le fai, ha difeso bene i due gol di vantaggio. Dopo le 8 vittorie di fila forse la Fiorentina ha peccato un po' di umiltà, ma questo si può solo ipotizzare.

Mercato? Al momento manca un vice Dodo, a meno che non si pensi a Moreno riadattato a destra. Poi manca sicuramente un centrocampista e un vice Kean. Non mi stupisce essere a questo punto del mercato con tante operazioni ancora da fare. Se Pongracic resta si apre una bella gara per i posti da titolare in difesa".